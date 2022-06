Processo abbreviato per Alberto Genovese, sentenza a settembre (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un disturbo “cronico da abuso di sostanze stupefacenti” e una personalità con “tratti istrionici, narcisistici e ossessivo compulsivi” che hanno indebolito la capacità di intendere e volere di Alberto Genovese. E’ questo il quadro clinico per l’ex mago delle start up imputato a Milano per due violenze sessuali commesse dopo aver reso incoscienti con un mix di cocaina e ketamina le vittime: una di soli 18 anni durante una festa organizzata il 10 ottobre 2020 nella sua ‘Terrazza Sentimento’ a Milano, l’altra, 23 anni, sua ospite in una villa a Ibiza nel luglio precedente. Una ‘diagnosi’ certificata dai professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartoni incaricati dai difensori di redigere una consulenza tecnica che entra nel Processo abbreviato condizionato (a una mole di documenti e a una consulenza ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Un disturbo “cronico da abuso di sostanze stupefacenti” e una personalità con “tratti istrionici, narcisistici e ossessivo compulsivi” che hanno indebolito la capacità di intendere e volere di. E’ questo il quadro clinico per l’ex mago delle start up imputato a Milano per due violenze sessuali commesse dopo aver reso incoscienti con un mix di cocaina e ketamina le vittime: una di soli 18 anni durante una festa organizzata il 10 ottobre 2020 nella sua ‘Terrazza Sentimento’ a Milano, l’altra, 23 anni, sua ospite in una villa a Ibiza nel luglio precedente. Una ‘diagnosi’ certificata dai professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartoni incaricati dai difensori di redigere una consulenza tecnica che entra nelcondizionato (a una mole di documenti e a una consulenza ...

