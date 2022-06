Napoli | infarto dopo aver sollevato una cadavere

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un seppellitore comunale ha unun cade di 120 kg in un hotel a. Il comune è condannato al risarcimento. Il 26 maggio 2022, a 3 anni dall’accaduto, il giudice del lavoro, del Tribunale di, ha condannato il Comune partenopeo a risarcire il dipendente per danno biologico e morale. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fanpage : L'uomo ha avuto un infarto dopo aver sollevato un cadavere da 120 chili. Il regolamento prevedeva che dovessero ess… - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'uomo ha avuto un infarto dopo aver sollevato un cadavere da 120 chili. Il regolamento prevedeva che dovessero essere almeno… - Frankf1842 : RT @fanpage: L'uomo ha avuto un infarto dopo aver sollevato un cadavere da 120 chili. Il regolamento prevedeva che dovessero essere almeno… - infoitinterno : Napoli: solleva salma da 120 kg e ha un infarto, condannato il Comune - infoitinterno : Seppellitore solleva cadavere di 120 chili a Napoli e ha un infarto, Comune condannato a risarcirlo -

Riduce del 50% il rischio die ictus e del 30% il pericolo di diabete, secondo la Cattedra Unesco di educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile dell'Università Federico II di, ...Un dipendente del Comune diè stato colto da unmentre sollevava e trasportava per le scale di un albergo della zona di piazza Garibaldi una salma del peso di oltre 120 chili, insieme a un collega. Per questo il ...La sera stessa e’ stato ricoverato e il giorno dopo operato per infarto. Il cadavere era troppo pesante e il necroforo e’ stato colpito da infarto mentre lo sollevava: ragione per cui il Comune di Nap ...Il cadavere era troppo pesante e il necroforo è stato colpito da infarto mentre lo sollevava: ragione per cui il Comune di Napoli – di cui l’infartuato è dipendente – è stato condannato al risarciment ...