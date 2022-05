Modena | bambino caduto dal balcone a Soliera | fermata la babysitter

(Di mercoledì 1 giugno 2022) E' stataladi 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di tredici mesi,dal secondo piano a, in provincia di. La donna, che nel pomeriggio è stata sentita a lungo dai carabinieri, è ora indagata per tentato omicidio.

Avrebbe fatto cadere lei il bambino, ma non sarebbe stato un incidente come quello che è avvenuto sempre a Modena soltanto pochi giorni fa, quando una bimba di 3 anni originaria della Nigeria è caduta. La ragazza è incensurata e laureata, lavorava in quella casa da gennaio, si occupava del bambino per otto ore al giorno. Sarà il gip di Modena a decidere se convalidare l'arresto. Un volo nel vuoto di tre metri e poi il tonfo per terra. Silenzio. Nemmeno il pianto. Un bimbo di soli 13 mesi, intorno alle 10,20 di ieri mattina, è caduto dalla finestra. Non un incidente e nemmeno una disattenzione. Ma un tentato omicidio: quel bambino lo avrebbe fatto cadere volutamente dal secondo piano. Con questa accusa è stata arrestata, e si trova in carcere, la babysitter.