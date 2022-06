(Di mercoledì 1 giugno 2022) Cresce la tensione per la decisione del presidente Biden di fornire all'Ucraina sistemi missilistici più avanzati. Per Mosca l'invio di nuove forniture è una provocazione. Il Cremlino non esclude del ...

La Russia: la fornitura di lanciarazzi Usa a lungo raggio all'Ucraina potrebbe provocare un allargamento della guerra. E' il monito del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, nel corso di una conferenza. Lavrov avverte: 'Con i lanciarazzi Usa a Kiev, rischio escalation'. Blinken assicura: 'Zelensky non li userà per colpire la Russia'. Cresce la tensione per la decisione del presidente Biden di fornire all'Ucraina sistemi missilistici più avanzati. Per Mosca l'invio di nuove forniture è una provocazione. Il Cremlino non esclude del tutto un allargamento della guerra.