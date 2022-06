Advertising

SENIGALLIA - Quei pezzi dinon hanno etichette che ne indichino le composizioni e sonopericolosi per la salute: la Finanza ne sequestra 10mila pezzi per un valore di circa 50mila euro. I militari ...... infortuni e malattia istituti di bellezza e centri benessere barbiere gioielleria e... troverai che, accanto a ciascuna delle spese indicate comepassibili di controllo ... La bigiotteria è potenzialmente pericolosa: la Finanza ne sequestra 10mila pezzi Il blitz delle Fiamme Gialle a Senigallia nel corso del "mercato europeo del commercio ambulante" I militari della Tenenza di Senigallia, nel corso di mirati controlli in materia di sicurezza prodotti ...hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre diecimila articoli di bigiotteria per un valore di oltre 50.000 euro, in quanto gli stessi non erano in regola con la normativa in materia di ...