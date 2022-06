Italia - Argentina, le pagelle: disastro azzurro, a Wembley non si salva nessuno: Bonucci e Chiellini i peggiori (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le pagelle di Italia - Argentina , la 'finalissima' tra la vincente della Coppa America e gli Europei. DONNARUMMA 6.5 - Se non ci fosse stata Santo Gigio sarebbe finita decisamente peggio. Mezzo punto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ledi, la 'finalissima' tra la vincente della Coppa America e gli Europei. DONNARUMMA 6.5 - Se non ci fosse stata Santo Gigio sarebbe finita decisamente peggio. Mezzo punto ...

