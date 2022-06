Grano tenero, aumenti del 120% in sette mesi (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Il Grano è aumentato del 120%”, ci racconta Ivano Vacondio presidente di Federalimentari. “Una volta il migliore, quello più proteico, si pagava circa 220 euro la tonnellata, adesso costa 450-460 euro la tonnellata”, spiega. Un aumento che "non ha eguali" negli ultimi cinquant’anni, continua ancora Vacondio e che sta mettendo a rischio la tenuta del comparto. L'Italia importa il 60% del Grano tenero di cui necessita. Il 4% arriva dall'Ucraina, il 15% dalla Russia. Quantitativi importanti ma non decisivi per il nostro fabbisogno. Ma allora, qual è il problema dell'approvvigionamento del Grano sempre più introvabile e sempre più costoso? Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Ilè aumentato del”, ci racconta Ivano Vacondio presidente di Federalimentari. “Una volta il migliore, quello più proteico, si pagava circa 220 euro la tonnellata, adesso costa 450-460 euro la tonnellata”, spiega. Un aumento che "non ha eguali" negli ultimi cinquant’anni, continua ancora Vacondio e che sta mettendo a rischio la tenuta del comparto. L'Italia importa il 60% deldi cui necessita. Il 4% arriva dall'Ucraina, il 15% dalla Russia. Quantitativi importanti ma non decisivi per il nostro fabbisogno. Ma allora, qual è il problema dell'approvvigionamento delsempre più introvabile e sempre più costoso?

Advertising

CONSERVATORI3 : Ecco i maggiori produttori mondiali di grano tenero. Date le notizie esatte se ci riuscite @tagadala7 @TgLa7 - dt_post : Le principali destinazioni dell'export di frumento duro e tenero a livello mondiale #grano #importazione #export… - dt_post : l’Italia (dati 2020) importa oltre il 60 per cento del grano duro che consuma in un anno e oltre il 40 per cento di… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Grano, produzione in calo: -15% tenero, -20% duro in Italia. L’allarme dei consorzi #economia #italia… - newsfinanza : Grano, produzione in calo: -15% tenero, -20% duro in Italia. L’allarme dei consorzi -