Gianluca Vacchi rompe il silenzio dopo gli scandali (Di mercoledì 1 giugno 2022) A pochi giorni dall'accusa dell'ex colf che denuncia vessazioni sul lavoro chiedendo un risarcimento di 70mila euro, Gianluca Vacchi rompe il silenzio: "Ho chiesto ai miei legali di tutelarmi nelle sedi competenti". La denuncia contro Vacchi "Riguardo le notizie apparse in questi giorni sui media non ho rilasciato alcuna dichiarazione né ho intenzione di farlo: ci sono infatti dei procedimenti in corso e spetta unicamente ai giudici esprimersi al riguardo. Tuttavia sono state altresì diffuse, in modo fuorviante, numerose affermazioni false e gravemente offensive, anche riguardo fatti per i quali non è mai stata presentata alcuna denuncia e che non costituiscono oggetto dei già citati procedimenti giudiziari: ho dato quindi mandato ai miei legali di tutelarmi in tutte le sedi competenti".

