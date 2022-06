Caso Mendy, salgono a otto le accuse di stupro per il terzino del City (Di mercoledì 1 giugno 2022) Caso Mendy, il terzino del Manchester City ancora nella bufera. Le accuse di stupro a suo carico sono ora aumentate Benjamin Mendy di nuovo nel caos. Il terzino del Manchester City, infatti, è stato accusato nuovamente di stupro, con otto denunce totali ora a suo carico, più un ulteriore Caso di tentato stupro e uno di violenza sessuale. Il giocatore si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di imputazione e dovrà comparire in tribunale il prossimo 25 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022), ildel Manchesterancora nella bufera. Ledia suo carico sono ora aumentate Benjamindi nuovo nel caos. Ildel Manchester, infatti, è stato accusato nuovamente di, condenunce totali ora a suo carico, più un ulterioredi tentatoe uno di violenza sessuale. Il giocatore si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di imputazione e dovrà comparire in tribunale il prossimo 25 luglio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Nuove accuse all'indirizzo di Benjamin #Mendy ?? - optamirko : @prenderelebola @rabiotmachia Boh non so come si può parlare di peso della storia quando Donnarumma ti riapre la qu… - flore_montanino : @LucaMarelli72 Forse (per fortuna - nel caso fosse così - ) c'era fuorigioco di Benzema già sul lancio di Mendy -