Bayern Monaco, Muller: «Lewandowski? Vorrei rimanesse. Anche Ribery…»

Bayern Monaco, Thomas Muller manda un messaggio a Robert Lewandowski. Le dichiarazioni del giocatore tedesco

Ai microfoni di Kicker, Thomas Muller ha parlato del possibile addio di Lewandowski al Bayern Monaco.

LE PAROLE – «Vorrei che il mio partner offensivo restasse. Abbiamo vissuto tanti momenti simili in passato; ricordo per esempio la voglia di Franck Ribery di trasferirsi al Real Madrid. Una cosa è certa: chiunque sia sotto contratto per il Bayern Monaco, dal primo settembre vorrà giocare bene, perché nessuno si diverte a giocare male».

