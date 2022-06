Aosta, donna trovata sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 1 giugno 2022) Polizia (Foto di repertorio) Aosta, 1 giugno 2022 - Una donna di età attorno ai 30 anni è stata trovata sepolta nella tarda serata di ieri in una fossa sul greto della Dora Baltea ad Aosta . Il corpo, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Polizia (Foto di repertorio), 1 giugno 2022 - Unadi età attorno ai 30 anni è statanella tarda serata di ieri in unasulad. Il corpo, ...

