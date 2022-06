Annuncio ufficiale | esonerato Andreazzoli | scelto il nuovo allenatore dell’Empoli

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’è arrivato in questi minuti:non sarà più l’. . Termina qui la sua seconda avventura con gli azzurri, dopo quella tra il 2017 e il 2019. L’ex Genoa e Roma lascia il club toscano dopo aver conquistato la promozione nel 2017, collezionato ben 87 panchine e ottenuto quest’anno il quattordicesimo posto. Di seguito il comunicato: “Empoli Football Club comunica che Aurelionon sarà alla guidanella prossima stagione sportiva. Ad Aureliova un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale”. ZANETTI IN POLE A meno di ...