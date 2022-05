Viva Stranger Things 4 che ha rinnovato il successo di Running Up That Hill di Kate Bush! (Di martedì 31 maggio 2022) Lo strapotere di Netflix è sempre più evidente: non appena la quarta stagione di Stranger Things è sbarcata sulla piattaforma di streaming, la canzone di Kate Bush Running Up That Hill (A Deal With God), che compare in più episodi, è schizzata in vetta alle classifiche per la prima volta, quasi 37 anni dopo la sua pubblicazione. Si è accaparrata il numero 1 su iTunes e oltre 103 milioni di ascolti su Spotify, arrivando quasi a superare la sua celeberrima hit Wuthering Heights. «Sono sempre stata ossessionata da lei sin da bambina», ha dichiarato Winona Ryder, che interpreta Joyce Byers nella serie, «Negli ultimi sette anni ho anche lanciato parecchi segnali sul set, indossando le mie t-shirt Kate Bush. A scuola me ne stavo spesso seduta con le mie cuffie ad ascoltarla. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Lo strapotere di Netflix è sempre più evidente: non appena la quarta stagione diè sbarcata sulla piattaforma di streaming, la canzone diBushUp(A Deal With God), che compare in più episodi, è schizzata in vetta alle classifiche per la prima volta, quasi 37 anni dopo la sua pubblicazione. Si è accaparrata il numero 1 su iTunes e oltre 103 milioni di ascolti su Spotify, arrivando quasi a superare la sua celeberrima hit Wuthering Heights. «Sono sempre stata ossessionata da lei sin da bambina», ha dichiarato Winona Ryder, che interpreta Joyce Byers nella serie, «Negli ultimi sette anni ho anche lanciato parecchi segnali sul set, indossando le mie t-shirtBush. A scuola me ne stavo spesso seduta con le mie cuffie ad ascoltarla. ...

