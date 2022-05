Tutti i record di Totti dopo la conclusione della sua fantastica carriera (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi Manuel Nevischio Totti è nato a Roma e cresciuto nel quartiere di Porta Metronia, suo padre era un impiegato di banca e sua madre era una governante. Il 19 giugno 2005 ha sposato Ilary Blasi con cui ha avuto tre figli di nome: Cristian, Chanel e Isabel. Conosciuto da Tutti gli Italiani per essere un ex calciatore, campione del mondo 2006 e finalista nel campionato europeo di calcio nel 2000 con l’Italia. Era sia centrocampista che attaccante, non che considerato uno dei migliori giocatori Italiani di Tutti i tempi. Ha indossato sempre la maglia della Roma della sua carriera calcistica, dove è stato capitano dal 1998 al 2017 vincendo diversi premi. E’ l’attaccante con più presenze in serie A e terzo giocatore in assoluto, dietro Buffon e Maldini. In ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi Manuel Nevischioè nato a Roma e cresciuto nel quartiere di Porta Metronia, suo padre era un impiegato di banca e sua madre era una governante. Il 19 giugno 2005 ha sposato Ilary Blasi con cui ha avuto tre figli di nome: Cristian, Chanel e Isabel. Conosciuto dagli Italiani per essere un ex calciatore, campione del mondo 2006 e finalista nel campionato europeo di calcio nel 2000 con l’Italia. Era sia centrocampista che attaccante, non che considerato uno dei migliori giocatori Italiani dii tempi. Ha indossato sempre la magliaRomasuacalcistica, dove è stato capitano dal 1998 al 2017 vincendo diversi premi. E’ l’attaccante con più presenze in serie A e terzo giocatore in assoluto, dietro Buffon e Maldini. In ...

