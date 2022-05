Macron lancia risoluzione a Onu per sblocco grano ucraino (Di martedì 31 maggio 2022) "Nel colloquio che abbiamo avuto con Olaf Scholz sabato scorso ho proposto al presidente Putin un'iniziativa per una risoluzione alle Nazioni Unite" per sbloccare i carichi di grano e cereali fermi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) "Nel colloquio che abbiamo avuto con Olaf Scholz sabato scorso ho proposto al presidente Putin un'iniziativa per unaalle Nazioni Unite" per sbloccare i carichi die cereali fermi ...

