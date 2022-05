Il Monza prepara la serie A: via al restyling dello stadio (Di martedì 31 maggio 2022) Grazie alla vittoria sul Pisa ai tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff di serie B, il Monza ha conquistato la serie A per la prima volta nei suoi 110 anni di storia. «Abbiamo lottato, abbiamo vinto e siamo in serie A. Una grande gioia per tutti i cittadini di Monza e della Brianza, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 31 maggio 2022) Grazie alla vittoria sul Pisa ai tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff diB, ilha conquistato laA per la prima volta nei suoi 110 anni di storia. «Abbiamo lottato, abbiamo vinto e siamo inA. Una grande gioia per tutti i cittadini die della Brianza, L'articolo

Pubblicità

CalcioFinanza : Il Monza prepara la serie A: via al restyling dello stadio - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Monza, #Berlusconi prepara il regalo per #Stroppa: nel mirino #Belotti ?? La situazione legata al futuro del centrava… - StaffBauscia : Il Monza si prepara per la Serie A: asse caldo con Inter e Milan - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Monza, #Berlusconi prepara il regalo per #Stroppa: nel mirino #Belotti ?? La situazione legata al futuro del centrava… - LeBombeDiVlad : ???? #Monza, #Berlusconi prepara il regalo per #Stroppa: nel mirino #Belotti ?? La situazione legata al futuro del cen… -