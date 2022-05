Elezioni regionali, Fontana: “Mi ricandiderò, ma solo se il mio nome non sarà divisivo” (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ai microfoni di Rainews24 parla della propria eventuale ricandidatura alla guida del Pirellone. E dichiara: “Ci sto pensando seriamente, ma per me è importante più di tutto l’unità del centrodestra”. Poi, sempre in tema di rinnovo in programma nella primavera del 2023, prosegue: “Se arriveremo a una convergenza sul mio nome allora tornerò in pisto, perché voglio evitare che la mia persona risulti divisiva”. Quello che desidera Fontana è che “su di me si crei aggregazione”. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, aveva stoppato la ricandidatura: “Fontana-bis? Prima parliamo della Sicilia”. L’aveva dichiarato all’assemblea di Assolombarda rispondendo idealmente a distanza alle parole di Matteo Salvini che aveva di fatto dato il ... Leggi su bergamonews (Di martedì 31 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilioai microfoni di Rainews24 parla della propria eventuale ricandidatura alla guida del Pirellone. E dichiara: “Ci sto pensando seriamente, ma per me è importante più di tutto l’unità del centrodestra”. Poi, sempre in tema di rinnovo in programma nella primavera del 2023, prosegue: “Se arriveremo a una convergenza sul mioallora tornerò in pisto, perché voglio evitare che la mia persona risulti divisiva”. Quello che desideraè che “su di me si crei aggregazione”. Nei giorni scorsi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, aveva stoppato la ricandidatura: “-bis? Prima parliamo della Sicilia”. L’aveva dichiarato all’assemblea di Asmbarda rispondendo idealmente a distanza alle parole di Matteo Salvini che aveva di fatto dato il ...

