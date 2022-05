Disney Plus: le novità in arrivo a giugno 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) giugno porterà su Disney Plus molte novità, soprattutto per ciò che riguarda le serie. Diamo un’occhiata a ciò che troveremo nel catalogo Il mese di maggio ha portato sulla piattaforma di Disney Plus nuove pellicole, tra cui Cip e Ciop Agenti Speciali, accolto molto positivamente sia dai grandi che dai piccini e Obi-Wan Kenobi, la serie uscita solo pochi giorni fa. Il mese di giugno non sarà da meno; sono molte infatti le nuove uscite, soprattutto per quanto riguarda le serie. É arrivato il momento di scoprire cosa ci attende con l’arrivo del nuovo mese. Vampirina – seconda stagione una serie Disney junior Il mese di giugno si aprirà con una sorpresa per i più piccini. Torna infatti, su Disney ... Leggi su tuttotek (Di martedì 31 maggio 2022)porterà sumolte, soprattutto per ciò che riguarda le serie. Diamo un’occhiata a ciò che troveremo nel catalogo Il mese di maggio ha portato sulla piattaforma dinuove pellicole, tra cui Cip e Ciop Agenti Speciali, accolto molto positivamente sia dai grandi che dai piccini e Obi-Wan Kenobi, la serie uscita solo pochi giorni fa. Il mese dinon sarà da meno; sono molte infatti le nuove uscite, soprattutto per quanto riguarda le serie. É arrivato il momento di scoprire cosa ci attende con l’del nuovo mese. Vampirina – seconda stagione una seriejunior Il mese disi aprirà con una sorpresa per i più piccini. Torna infatti, su...

kathonydiaries : RT @fIeursdumal: the fosters prossimamente su disney plus sto piangendo finalmente dopo secoli verrà guardata da più di tre persone?????? - lagretahs : @xcaswinchester Non ho Disney plus comunque grazie lo stesso - HindzKinany : RT @YamanFanPageIta: Record di prevendita per Disney Plus Disney Plus, il canale della Turchia gestito da Cenk Soner e Mehmet Içagasioglu,… - MaDePi70 : RT @YamanFanPageIta: Record di prevendita per Disney Plus Disney Plus, il canale della Turchia gestito da Cenk Soner e Mehmet Içagasioglu,… - 3cinematographe : Disney presenta il suo nuovo remake live-action, #Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hank… -