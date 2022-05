Calcio: Espanyol. Diego Martinez nuovo allenatore (Di martedì 31 maggio 2022) Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) - Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'Espanyol. Lo ha annunciato il club catalano che ha scelto l'ex tecnico del Granada per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) -è ildell'. Lo ha annunciato il club catalano che ha scelto l'ex tecnico del Granada per ...

Pubblicità

apetrazzuolo : ESPANYOL - Diego Martinez nuovo allenatore - napolimagazine : ESPANYOL - Diego Martinez nuovo allenatore - tuttosport : #Cannavaro va in #Liga: verso il sì all'#Espanyol ?? - Luxgraph : Cannavaro va in Liga: verso il sì all'Espanyol - serioustony_ : RT @sportface2016: #Liga, As: #Cannavaro candidato per la panchina dell'#Espanyol, incontro avvenuto a Barcellona -

Calcio: Espanyol. Diego Martinez nuovo allenatore Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) - Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'Espanyol. Lo ha annunciato il club catalano che ha scelto l'ex tecnico del Granada per sostituire Vicente Moreno, esonerato a due giornate dalla fine della Liga. Contratto biennale per il 41enne ... Marc Marquez negli Usa per l'operazione: "Rivoglio una vita normale, vincere non mi interessa più" City - Aston Villa 3 - 2 17:00 Norwich - Tottenham 0 - 5 CALCIO - LA LIGA 17:30 Elche - Getafe 3 - 1 20:00 Alaves - Cádiz 0 - 1 20:00 Granada CF - Espanyol 0 - 0 20:00 Osasuna - Mallorca 0 - 2 22:00 ... Punto Informatico Calcio: Espanyol. Diego Martinez nuovo allenatore Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'Espanyol. Lo ... Espanyol, colpo per la panchina: Fabio Cannavaro sempre più vicino Fabio Cannavaro, ex difensore centrale della Nazionale italiana, in questi giorni si troverebbe a Barcellona, secondo quanto riferito da AS, per trattare il suo arrivo sulla panchina dell’Espanyol. L’ ... Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) - Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'. Lo ha annunciato il club catalano che ha scelto l'ex tecnico del Granada per sostituire Vicente Moreno, esonerato a due giornate dalla fine della Liga. Contratto biennale per il 41enne ...City - Aston Villa 3 - 2 17:00 Norwich - Tottenham 0 - 5- LA LIGA 17:30 Elche - Getafe 3 - 1 20:00 Alaves - Cádiz 0 - 1 20:00 Granada CF -0 - 0 20:00 Osasuna - Mallorca 0 - 2 22:00 ... Criptovalute e calcio: l'Espanyol accetterà pagamenti crypto Contratto biennale per l'ex tecnico del Granada BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Diego Martinez è il nuovo allenatore dell'Espanyol. Lo ...Fabio Cannavaro, ex difensore centrale della Nazionale italiana, in questi giorni si troverebbe a Barcellona, secondo quanto riferito da AS, per trattare il suo arrivo sulla panchina dell’Espanyol. L’ ...