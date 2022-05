Agricoltura in tilt per siccità e caldo record | danni miliardari incalcolabili

(Di martedì 31 maggio 2022) Il mese di maggio 2022 sarà archiviato come uno dei più caldi degli ultimi cento anni. È andata peggio nel 2003 e poche altre volte nell'ultimo secolo., e poi improvvise e violente precipitazioni, bombe d'acqua, freddo e gelate improvvise fuori stagione: i mutamenti climatici sono una realtà che oltre che creare disagi, creanosensibili su tutta la filiera agro-industriale. Secondo i dati dell'Ismea (Istituto di servizi peril mercato agricolo alimentare) gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un quadro meteoclimatico particolarmente avverso anche in Italia: il 2020 ha visto un aumento della temperatura media nazionale (+1,04°C rispetto alla media 1981-2010). Recentemente Coldiretti ha evidenziato come nel 2021 l'attività agricola sia stata sconvolta dall'andamento climatico anomalo ...

Pubblicità

tempoweb : Il #clima impazzito costa 2 miliardi. #Agricoltura in tilt per siccità e #caldo record #meteo #31maggio… -

Il Tempo

...Toscana - L'ondata anomala di caldo fuori stagione aggrava la sete dei campi e manda ingli ... per conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all'industria e all', con ......Toscana - L'ondata anomala di caldo fuori stagione aggrava la sete dei campi e manda ingli ... per conservare l'acqua e distribuirla quando serve ai cittadini, all'industria e all', con ... Il clima impazzito costa 2 miliardi. Agricoltura in tilt per siccità e caldo record Il mese di maggio 2022 sarà archiviato come uno dei più caldi degli ultimi cento anni. È andata peggio nel 2003 e poche altre ...LANCIANO - Venticinquemila presenze, con oltre il 35 per cento dei biglietti acquistati on line: sono questi i numeri emersi a poche ore dalla conclusione della 60esima edizione della Fiera Nazionale ...