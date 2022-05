Roland Garros 2022: Ruud ai quarti: battuto Hurkacz in quattro set (Di lunedì 30 maggio 2022) Casper Ruud batte in quattro set Hubert Hurkacz (6-2 6-3 3-6 6-3) e vola ai quarti di finale del Roland Garros 2022. Il norvegese parte subito bene portandosi sul 3-1 all’inizio del primo set e chiudendo con un altro break sul finale di parziale (6-2). A decidere il secondo set è stato il break di Ruud nel secondo gioco (6-3), prima di cedere nel sesto game del terzo parziale (3-6) e concedere al polacco di rifarsi sotto accorciando sul 2-1. Nell’ultimo set il numero otto al mondo rischia tanto perdendo il servizio nel terzo game (1-2), ma è bravo a reagire subito conquistando quattro giochi consecutivi e chiudendo i conti sul 6-3. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Casperbatte inset Hubert(6-2 6-3 3-6 6-3) e vola aidi finale del. Il norvegese parte subito bene portandosi sul 3-1 all’inizio del primo set e chiudendo con un altro break sul finale di parziale (6-2). A decidere il secondo set è stato il break dinel secondo gioco (6-3), prima di cedere nel sesto game del terzo parziale (3-6) e concedere al polacco di rifarsi sotto accorciando sul 2-1. Nell’ultimo set il numero otto al mondo rischia tanto perdendo il servizio nel terzo game (1-2), ma è bravo a reagire subito conquistandogiochi consecutivi e chiudendo i conti sul 6-3. SportFace.

