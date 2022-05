Riforma Pensioni 2022 ultime novità oggi: i lavoratori chiedono uscita dai 62 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel nostro editoriale di sabato, Mauro Marino ha ribadito la necessità di una Riforma delle Pensioni che possa partire il primo gennaio 2023, prima che l’Italia torni sotto esame da parte dell’UE, senza ulteriori rimandi o rinvii. La sua proposta continua a ricevere feedback positivi da parte dei lavoratori, come vedremo ora grazie ai commenti che ci sono stati inviati in redazione a proposito del nostro ultimo editoriale. ultime novità Riforma Pensioni oggi 30 maggio 2022: la proposta di Marino riceve consensi A riguardo della proposta di Riforma Pensioni di Marino, Giovanni ad esempio ci ha scritto: “Ottima proposta in un contesto politico favorevole anche se presenti le ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 30 maggio 2022) Nel nostro editoriale di sabato, Mauro Marino ha ribadito la necessità di unadelleche possa partire il primo gennaio 2023, prima che l’Italia torni sotto esame da parte dell’UE, senza ulteriori rimandi o rinvii. La sua proposta continua a ricevere feedback positivi da parte dei, come vedremo ora grazie ai commenti che ci sono stati inviati in redazione a proposito del nostro ultimo editoriale.30 maggio: la proposta di Marino riceve consensi A riguardo della proposta didi Marino, Giovad esempio ci ha scritto: “Ottima proposta in un contesto politico favorevole anche se presenti le ...

Advertising

fattoquotidiano : PENSIONI E SALARIO MINIMO NEL DIMENTICATOIO Dopo la promessa non mantenuta in primavera dal governo Draghi, ora a d… - Cecilia3196 : RT @anna11824: La UE vuole la patrimoniale sui ns.risparmi , vuole la riforma del catasto, farci pagare l'IMU sulla prima casa, ma diminui… - LucianoLuca7 : RT @anna11824: La UE vuole la patrimoniale sui ns.risparmi , vuole la riforma del catasto, farci pagare l'IMU sulla prima casa, ma diminui… - infoitinterno : Riforma pensioni 2022/ Per Tridico nel 2022 non ci sarà nessuna riforma - mau_bertelli : RT @anna11824: La UE vuole la patrimoniale sui ns.risparmi , vuole la riforma del catasto, farci pagare l'IMU sulla prima casa, ma diminui… -