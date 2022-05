Primo cargo in partenza da Mariupol

Advertising

Universo2709 : RT @tg2rai: TV russa annuncia primo cargo da #Mariupol dopo 2 mesi. Prosegue l'avanzata verso il #Donbass. #Zelensky disponibile a una tele… - tamicheA1 : RT @tg2rai: TV russa annuncia primo cargo da #Mariupol dopo 2 mesi. Prosegue l'avanzata verso il #Donbass. #Zelensky disponibile a una tele… - tg2rai : TV russa annuncia primo cargo da #Mariupol dopo 2 mesi. Prosegue l'avanzata verso il #Donbass. #Zelensky disponibil… - ua_WestSources : RT @TgLa7: #GuerraUcraina, Tv russa: oggi partirà primo cargo da #Mariupol. Dopo due mesi di blocco del porto 'il ripristino di tutte le in… - TgLa7 : #GuerraUcraina, Tv russa: oggi partirà primo cargo da #Mariupol. Dopo due mesi di blocco del porto 'il ripristino d… -

Agenzia ANSA

Il nostro inviato a Mykolaiv ci riferisce la situazione sul campo. La città potrebbe diventare il prossimo obiettivo delle forze russe. Mentre gli ucraini accusano di saccheggio di materiale ...Nel 1940 fu riconvertita dal governo inglese in navee adibita al trasporto di prigionieri. Illuglio di quell'anno, sull'Arandora Star, furono imbarcati 1500 uomini : si trattava solo in ... Tv russa, primo cargo parte da Mariupol dopo due mesi - Europa La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya-24 citato dall'agenzia russa Interfax. "Oggi, finalmente, partirà la prima ...Il progetto trasformerà via Saluzzo in spazio di socialità. Giochi e piante per abbellire la strada e limitare il traffico ...