Metaverso, Apple pronta al lancio dei suoi visori (Di lunedì 30 maggio 2022) Apple è pronta a lanciare i suoi visori per il Metaverso, la realtà virtuale sempre più realistica, destinata a dominare il futuro digitale. La società Realityo Systems, collegata a Apple, ha infatti registrato il marchio RealityOs presso l'ufficio dei brevetti americano. Si avvicina, dunque, per Apple il momento di scendere in campo per una nuova colossale sfida di business e predominio del domani digitale. Stando al sito The Verge, attraverso Realityo Systems, Apple ha depositato il marchio RealityOs l'8 dicembre 2021. E lo ha fatto per categorie come "periferiche", "software" e, soprattutto, "hardware per computer indossabile". La scadenza per l'embargo, ossia lo svelamento ufficiale del servizio, ha la data dell'8 giugno. Due giorni dopo il ...

