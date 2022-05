Medvedev-Cilic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) Daniil Medvedev se la vedrà contro Marin Cilic negli ottavi di finale del Roland Garros 2022. Il numero due del mondo conduce per 3-0 nei precedenti contro il croato. Nessuno di questi, tuttavia, si è disputato sul rosso. Il moscovita sta stupendo tutti. Ha preparato lo Slam parigino giocando solamente il torneo di Ginevra a causa di un’operazione di ernia. Non è una novità, inoltre, il suo odio per la superficie, dove non è mai riuscito ad ottenere risultati altisonanti nel corso della sua carriera. Nonostante ciò, il livello di tennis espresso nelle prime tre uscite contro tre terraioli doc come l’argentino Bagnis ed i serbi Djere e Kecmanovic è stato davvero altissimo. Adesso per Medvedev c’è la prova del nove per vedere realmente se può dire la sua. Sulla sua strada, infatti, c’è ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Daniilse la vedrà contro Marinnegli ottavi di finale del. Il numero due del mondo conduce per 3-0 nei precedenti contro il croato. Nessuno di questi, tuttavia, si è disputato sul rosso. Il moscovita sta stupendo tutti. Ha preparato lo Slam parigino giocando solamente il torneo di Ginevra a causa di un’operazione di ernia. Non è una novità, inoltre, il suo odio per la superficie, dove non è mai riuscito ad ottenere risultati altisonanti nel corso della sua carriera. Nonostante ciò, il livello di tennis espresso nelle prime tre uscite contro tre terraioli doc come l’argentino Bagnis ed i serbi Djere e Kecmanovic è stato davvero altissimo. Adesso perc’è la prova del nove per vedere realmente se può dire la sua. Sulla sua strada, infatti, c’è ...

