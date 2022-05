L’Italia dei record a caccia del bis ai Mondiali di nuoto paralimpico (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Italia del nuoto paralimpico è pronta per stupire ancora. La squadra azzurra in partenza per i Mondiali in programma dal 12 al 18 giugno a Funchal, in Portogallo, è stata presentata nella sede del Comitato italiano paralimpico alla presenza del numero uno del Cip Luca Pancalli, del presidente della Federazione italiana nuoto paralimpico Roberto Valori, del direttore tecnico della nazionale Riccardo Vernole e della romana Alessia Scortechini. “Non faccio mai previsioni ma con il nuoto sono sempre ottimista. Sono convinto che ai Mondiali di Funchal sapremo ancora una volta scrivere una pagina fantastica del nostro movimento”, ha sottolineato Pancalli ricordando l’indimenticabile edizione del 2019, quando i 22 azzurri si laurearono ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022)delè pronta per stupire ancora. La squadra azzurra in partenza per iin programma dal 12 al 18 giugno a Funchal, in Portogallo, è stata presentata nella sede del Comitato italianoalla presenza del numero uno del Cip Luca Pancalli, del presidente della Federazione italianaRoberto Valori, del direttore tecnico della nazionale Riccardo Vernole e della romana Alessia Scortechini. “Non faccio mai previsioni ma con ilsono sempre ottimista. Sono convinto che aidi Funchal sapremo ancora una volta scrivere una pagina fantastica del nostro movimento”, ha sottolineato Pancalli ricordando l’indimenticabile edizione del 2019, quando i 22 azzurri si laurearono ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - _Nico_Piro_ : Manipolare i social = avvelenare democrazia, Russia l'ha fatto con le presidenziali Usa e Brexit ma è un fenomeno p… - CarloVerdelli : Ha la pelle nera. Fa per salire su un taxi a Roma. “Con me non viaggi”. Siccome Aboubakar, voce degli “invisibili”,… - ganjamanxxx1 : RT @Alternativa_it: Ma Mario #Draghi non era maestro dell'economia? Osannato come il salvatore dei popoli, capace di salvare l'Italia dal d… - scimonelli : RT @calciomercatoit: ?? Giorgio #Chiellini lascia l'Italia per chiudere la carriera e fa una promessa alla #Juventus E' uno dei migliori di… -

Omicidio Luigi Ciatti, venerdì la sentenza. ll padre: Ai due ceceni abbiamo gridato 'assassini' ... era stato arrestato in Germania ed estradato in Italia. Ma poi è ... Le accuse della Procura spagnola L'accusa spagnola ha chiesto una ...anche se loro abbassavano lo sguardo e recitavano la parte dei ... Ftse Mib: le migliori azioni contro l'inflazione: la ricetta di Goldman Sachs ... che a giugno riunirà in Italia i suoi migliori strategist nel corso della GS European Financials Conference , l' Italia è tra i Paesi dell'Eurozona che potrebbe beneficiare di un rialzo dei tassi ... YouTrend ... era stato arrestato in Germania ed estradato in. Ma poi è ... Le accuse della Procura spagnola'accusa spagnola ha chiesto una ...anche se loro abbassavano lo sguardo e recitavano la parte...... che a giugno riunirà ini suoi migliori strategist nel corso della GS European Financials Conference ,è tra i Paesi dell'Eurozona che potrebbe beneficiare di un rialzotassi ... La storia dei referendum abrogativi in Italia