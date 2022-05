Letta “Dalla Sicilia un messaggio di unità per i progressisti” (Di lunedì 30 maggio 2022) MESSINA (ITALPRESS) – “Dalla Sicilia arriverà un grande messaggio di unità a livello nazionale per i progressisti. La Sicilia per noi sarà centrale”. Lo ha dichiarato Enrico Letta, a Messina per la campagna elettorale a favore del candidato sindaco Franco De Domenico. “Sono felice di essere qui – ha detto il segretario nazionale del Pd – accanto a Franco De Domenico. Franco sarà un grande sindaco. Queste elezioni amministrative giocano un ruolo fondamentale a livello regionale, per noi questo impegno che De Domenico sta portando avanti, con una coalizione ampia, è molto importante. E’ la prima tappa di avvicinamento alle regionali di autunno, abbiamo iniziato una discussione molto produttiva sul metodo di scelta del candidato o della candidata. Leprimarie ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) MESSINA (ITALPRESS) – “arriverà un grandedia livello nazionale per i. Laper noi sarà centrale”. Lo ha dichiarato Enrico, a Messina per la campagna elettorale a favore del candidato sindaco Franco De Domenico. “Sono felice di essere qui – ha detto il segretario nazionale del Pd – accanto a Franco De Domenico. Franco sarà un grande sindaco. Queste elezioni amministrative giocano un ruolo fondamentale a livello regionale, per noi questo impegno che De Domenico sta portando avanti, con una coalizione ampia, è molto importante. E’ la prima tappa di avvicinamento alle regionali di autunno, abbiamo iniziato una discussione molto produttiva sul metodo di scelta del candidato o della candidata. Leprimarie ...

