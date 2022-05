L'annuncio sui social: «Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria» (Di lunedì 30 maggio 2022) «È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi». Così con un post social pubblicato dal suo staff, il cantante ha condiviso con i follower l’addio alla sua mamma. Andrea Bocelli: la vita, la musica e i social guarda le foto Leggi anche › Andrea Bocelli compie 60 anni. E a fine ottobre il nuovo album di inediti Andrea Bocelli, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) «È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi». Così con un postpubblicato dal suo staff, il cantante ha condiviso con i follower l’addio alla sua mamma. Andrea Bocelli: la, la musica e iguarda le foto Leggi anche › Andrea Bocelli compie 60 anni. E a fine ottobre il nuovo album di inediti Andrea Bocelli, ...

Advertising

zanigadas : la tipa davanti a me in treno senza mascherina che all’annuncio del capotreno riguardo la mascherina FFP2 obbligato… - WYH530 : Ansa:per il 1mo #Montagnier PREMIO NOBEL di MEDICINA:annunciano dopo 2 gg????dicono loro stessi 'la notizia circolav… - fjadanza : RT @cancro58: @liliaragnar Sui treni regionali, intercity e alta velocità gira continuamente l'annuncio di indossare mask Ffpp2 e in caso s… - blogsicilia : ? Lutto per il noto cantante #AndreaBocelli. Se n'è andata la madre Edi. L'annuncio sui social ?? - francescosisci : Un annuncio anche per gli italiani. Con nuova avanzata #Russia con bombardamenti a tappeto sui villaggi #Ucraina al… -