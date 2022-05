Killnet sta parlando in chat dell’operazione Panopticon e di un enigma per le forze dell’ordine italiane

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Come se fosse una sorta di versione cyber de La Casa di Carta. Minacce, depistaggi (?), enigmi da lanciare e uno stato italiano – con tutte le sue autorità deputate alla sicurezza cibernetica – che stanno fremendo dietro ai monitor. Il collettivo filo-russo, nella giornata di ieri, aveva lanciato un avvertimento indirizzato all’Italia. Aveva, infatti, dato appuntamento ai suoi hacktivisti alle 5 del mattino,di un attacco irreversibile nei confronti del nostro Paese. Un annuncio che aveva decisamente alzato l’asticella dell’attenzione, anche rispetto a quanto accaduto dalla seconda settimana di maggio in poi, con gli attacchi DDoS a diversi portali istituzionali e non italiani. Al momento, però, non ci sono evidenze che questi attacchi coordinati annunciati siano andati a buon fine. Ma la situazione sembra ancora in evoluzione se ...