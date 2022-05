Il St.Etienne in Ligue 2 dopo 18 anni, i tifosi si scagliano contro i calciatori | VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) La stagione in Ligue 1 si è conclusa con lo spareggio tra St.Etienne e Auxerre. dopo l’1-1 dell’andata, anche al ritorno si è registrato lo stesso risultato con i gol realizzati da Sakhi e Camara. La gara si è conclusa ai calci di rigore, è risultato decisivo l’errore di Boudebouz e il gol di Birama Toure. E’ festa in casa Auxerre, mentre il St.Etienne retrocede dopo 18 anni. I festeggiamenti dell’Auxerre, però, sono durati ben poco. Alcuni tifosi del St.Etienne hanno fatto invasione di campo e iniziato a lanciare fumogeni contro i calciatori che sono dovuti scappare immediatamente negli spogliatoi. Una brutta pagina di sport, al termine di una stagione che ha regalato tanti momenti di gioia. Il comunicato del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) La stagione in1 si è conclusa con lo spareggio tra St.e Auxerre.l’1-1 dell’andata, anche al ritorno si è registrato lo stesso risultato con i gol realizzati da Sakhi e Camara. La gara si è conclusa ai calci di rigore, è risultato decisivo l’errore di Boudebouz e il gol di Birama Toure. E’ festa in casa Auxerre, mentre il St.retrocede18. I festeggiamenti dell’Auxerre, però, sono durati ben poco. Alcunidel St.hanno fatto invasione di campo e iniziato a lanciare fumogeniche sono dovuti scappare immediatamente negli spogliatoi. Una brutta pagina di sport, al termine di una stagione che ha regalato tanti momenti di gioia. Il comunicato del ...

