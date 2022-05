Il cantante De Leo denuncia | Calcutta mi ha tirato un pugno in faccia

Advertising

News_24it : LATINA - Accuse gravissime da parte dei Francesco De Leo, cantautore milanese, autore del disco solista Swarovski a… - zazoomblog : Calcutta accusato dal cantante Francesco De Leo: “Mi ha aggredito con un pugno sono sconvolto” - #Calcutta… - CorriereCitta : Calcutta accusato dal cantante Francesco De Leo: “Mi ha aggredito con un pugno, sono sconvolto” - Lunanotizie : ?? “Calcutta mi ha tirato un pugno”. L’accusa del cantante De Leo all’artista di Latina ?? Leggi qui… - Latina_Oggi : 'Calcutta mi ha aggredito', la denuncia del cantante De Leo L'accusa affidata ad una storia di Instagram: 'Mi ha ti… -

Il cantautore indie Francesco De, ha denunciato sul suo profilo social l'aggressione da parte del collega Edoardo d'Erme in arte Calcutta: "Mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso. È una persona violenta, ha ...De, quindi, rincara la dose: 'La cosa che mi fa più incazzare non è il pugno in faccia che ho ricevuto io.. ma che una persona adulta e benestante abbia minacciato di mettere le mani addosso ad ...Queste le parole all’inizio del post del cantante Francesco De Leo. Parole che hanno scioccato i fan dei due, soprattutto quelli di Calcutta che, da tempo, non si faceva più sentire. Da quanto emerge ...LATINA – Il cantautore di Latina Calcutta è stato accusato di aver assestato un pugno in pieno volto, oltretutto senza alcun motivo, al cantautore Francesco De Leo che, ripresosi, lo ha scritto in un ...