Giornalista francese ucciso in Ucraina Parigi | vogliamo “un’inchiesta trasparente”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 30 maggio 2022) IlFrederic Leclerc-Imhoff è statovicino a Severodonetsk, inorientale. "Era lì per mostrare la realtà della guerra... è rimasto ferito a morte", ha scritto il presidenteEmmanuel Macron annunciando la sua scomparsa sua Twitter. La ministra degli Esteri, Catherine Colonna, che era in visita in, ha dichiarato che "esige un'inchiesta" per fare piena luce sulle circostanze della sua morte, definendo l'uccisione del"profondamente scioccante" e reclama "un'inchiestadel livello migliore per fare piena luce sulle circostanze di questo dramma". Leclerc-Imhoff, 32 anni, aveva lavorato per diversi canali televisivi e attualmente ...