Gas | il futuro secondo Scaroni ex-ad Eni ed Enel è tragico | lo pagheremo 3 volte di più

A sentire Paolo Scaroni, l'ex-amministratore delegato di Eni ed Enel, oggi al servizio della dinastia bancaria dei Rothschild come vicepresidente, il futuro verso cui ci sta portando Draghi e l'Europa di von der Leyen è a dir poco drammatico: non solo ci vorranno almeno due anni per staccarci dalle forniture di gas russo, dunque non prima del 2024, avverte Scaroni in un'intervista a La Verità, ma il prezzo del gas, già folle ora – tanto che milioni di famiglie non riescono più a pagare le bollette – schizzerà alle stelle, arrivando a costare tre volte quello che costa il gas americano. Oggi il gas americano ci costa già il 50 per cento più del gas russo, si parla, dunque, di aumenti dei prezzi spaventosi, in prospettiva. E, avverte Scaroni, "le sanzioni non potranno che mantenerli ...

