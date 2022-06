Da oggi più facile pagare il parcheggio a Monreale con EasyPark (Di lunedì 30 maggio 2022) Per parcheggiare a Monreale arriva Easy Park è un servizio digitale per le soste che “a Monreale servirà a cambiare e movimentare anche l’economia dando maggiori servizi a cittadini e turisti”, come sostiene l’amministrazione comunale. Si tratta di un nuovo sistema di gestione e analisi della sosta, presentato oggi dall’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi insieme Leggi su monrealelive (Di lunedì 30 maggio 2022) Per parcheggiare aarriva Easy Park è un servizio digitale per le soste che “aservirà a cambiare e movimentare anche l’economia dando maggiori servizi a cittadini e turisti”, come sostiene l’amministrazione comunale. Si tratta di un nuovo sistema di gestione e analisi della sosta, presentatodall’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi insieme

gippu1 : Chi ha avuto la fortuna di vederla in diretta non l'ha più dimenticata. Compie oggi 25 anni uno dei momenti che def… - mara_carfagna : Chi crede nella libertà, chi crede nella democrazia, oggi come #100giorni fa non ha dubbi su come schierarsi: con l… - amnestyitalia : #4giugno Questa è l'azione urgente che lanciammo nel 1989 dopo gli scontri di Piazza #Tiananmen. Ancora oggi, è imp… - cupoflemon_tae : RT @H0RIZVN: oggi più che mai !!!! - mariannaaprile : RT @oggisettimanale: Oggi ?@pif_iltestimone? compie 50 anni. Li festeggerà a Bologna su una panchina di Piazza San Francesco, mangiando un… -

Forza Italia, nuovo forfait di Berlusconi: non va ad Alessandria. New entry nel partito ... dopo il forfait a Rotterdam per il congresso del Ppe, oggi non sarà presente (era stato annunciato ... con un Cavaliere che non partecipa più al day by day della politica, alle campagne elettorali a ... Amministrative e referendum, mancano otto giorni all'election day Solo 143 hanno più di 15 mila abitanti e, come tali, potrebbero andare al ballottaggio due ... Sia per il rinnovo dei Consigli comunali che per i quesiti referendari fino ad oggi la campagna elettorale ... PadovaOggi ... dopo il forfait a Rotterdam per il congresso del Ppe,non sarà presente (era stato annunciato ... con un Cavaliere che non partecipaal day by day della politica, alle campagne elettorali a ...Solo 143 hannodi 15 mila abitanti e, come tali, potrebbero andare al ballottaggio due ... Sia per il rinnovo dei Consigli comunali che per i quesiti referendari fino adla campagna elettorale ... Peghin: «Più parcheggi e più sicurezza. La gente ha paura»