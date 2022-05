Botte da orbi tra cantanti a Milano, Francesco De Leo accusa Calcutta: “Mi ha dato un pugno in faccia” (video) (Di lunedì 30 maggio 2022) Francesco De Leo aggredito da Calcutta al termine dell’ultima serata del MiAmi Festival all’Idroscalo di Segrate. È quanto denuncia il cantante indie sul suo profilo Instagram. “Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose, però mi sembra giusto farlo sapere a tutti – premette De Leo – Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del MiAmi Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, che mi ha tirato un pugno in faccia facendomi sanguinare il naso. Ci sono diversi testimoni ed è giusto che voi sappiate quello che è accaduto”. Chi è Francesco De Leo accusa ancora De Leo: “E’ una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica. La cosa che mi fa più incazzare non è il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022)De Leo aggredito daal termine dell’ultima serata del MiAmi Festival all’Idroscalo di Segrate. È quanto denuncia il cantante indie sul suo profilo Instagram. “Mi dispiace dover usare questi canali per comunicare queste cose, però mi sembra giusto farlo sapere a tutti – premette De Leo – Stanotte verso l’orario di chiusura dell’ultima serata del MiAmi Fest sono stato aggredito senza senso alcuno da Edoardo D’Erme, in arte, che mi ha tirato uninfacendomi sanguinare il naso. Ci sono diversi testimoni ed è giusto che voi sappiate quello che è accaduto”. Chi èDe Leoancora De Leo: “E’ una persona violenta, ha minacciato di picchiare anche una mia amica. La cosa che mi fa più incazzare non è il ...

