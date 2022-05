Artemis 1, la NASA prepara un nuovo test (Di lunedì 30 maggio 2022) La NASA prevede di riportare il suo enorme razzo lunare Space Launch System, per la missione Artemis 1, sulla rampa di lancio dal 5 al 6 giugno per un quarto tentativo di rifornimento previsto verso il 19 del mese. Se stavolta tutto andrà bene il decollo potrebbe avvenire entro l'estate. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 30 maggio 2022) Laprevede di riportare il suo enorme razzo lunare Space Launch System, per la missione1, sulla rampa di lancio dal 5 al 6 giugno per un quarto tentativo di rifornimento previsto verso il 19 del mese. Se stavolta tutto andrà bene il decollo potrebbe avvenire entro l'estate.

