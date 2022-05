Vedo ma non vedo. Il bilancio deludente della visita di Bachelet nello Xinjiang (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche per la visita in Cina di Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Analisti e organizzazioni non governative criticano fortemente la posizione presa dall’ex presidente del Cile, accusata di essersi prestata per sostenere la propaganda cinese. E l’attesa conferenza stampa di ieri ha rafforzato i sospetti. Bachelet ha esortato il governo cinese ad evitare misure “arbitrarie e indiscriminate” nello Xinjiang, la regione al centro delle denunce contro la Cina per il trattramento della minoranza etnica uigura, precisando però che la sua non era un’indagine ma una semplice visita. Durante la missione in Cina, Bachelet ha incontrato diversi rappresentanti del governo e del Partito Comunista cinese, e ... Leggi su formiche (Di domenica 29 maggio 2022) Continuano le polemiche per lain Cina di Michelle, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Analisti e organizzazioni non governative criticano fortemente la posizione presa dall’ex presidente del Cile, accusata di essersi prestata per sostenere la propaganda cinese. E l’attesa conferenza stampa di ieri ha rafforzato i sospetti.ha esortato il governo cinese ad evitare misure “arbitrarie e indiscriminate”, la regione al centro delle denunce contro la Cina per il trattramentominoranza etnica uigura, precisando però che la sua non era un’indagine ma una semplice. Durante la missione in Cina,ha incontrato diversi rappresentanti del governo e del Partito Comunista cinese, e ...

