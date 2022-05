"Se non ti fermi". Il deputato sfida Putin. Primi segnali di cedimento al Cremlino: Vasyukevich, parole clamorose | Video (Di domenica 29 maggio 2022) In Russia vi sono crescenti segnali di scontento per la guerra in Ucraina che sempre più emergono in superficie. Lo scrive il Washington Post, sottolineando come da una parte vi siano i falchi più vicini al presidente Vladimir Putin che reclamano un atteggiamento più aggressivo. Un esempio? L'analista che alla tv russa ha preso a male parole il cancelliere tedesco Olaf Scholz ("Bastardo? Tu chi caz***o sei?") avvisandolo che presto i tedeschi saranno "inceneriti da un missile nucleare". Dall'altra parte, però, sono sempre di più i contrari all'intervento armato. Fra i "segni crescenti di resistenza", il giornale cita i 115 membri della Guardia nazionale licenziati per il rifiuto di partecipare all'invasione, le dimissioni del diplomatico Boris Bondarev e le parole di Leonid Vasyukevich, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) In Russia vi sono crescentidi scontento per la guerra in Ucraina che sempre più emergono in superficie. Lo scrive il Washington Post, sottolineando come da una parte vi siano i falchi più vicini al presidente Vladimirche reclamano un atteggiamento più aggressivo. Un esempio? L'analista che alla tv russa ha preso a maleil cancelliere tedesco Olaf Scholz ("Bastardo? Tu chi caz***o sei?") avvisandolo che presto i tedeschi saranno "inceneriti da un missile nucleare". Dall'altra parte, però, sono sempre di più i contrari all'intervento armato. Fra i "segni crescenti di resistenza", il giornale cita i 115 membri della Guardia nazionale licenziati per il rifiuto di partecipare all'invasione, le dimissioni del diplomatico Boris Bondarev e ledi Leonid, ...

