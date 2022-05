Napoli su Bernardeschi, Giuntoli ha un jolly per chiudere la trattativa (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli continua a preparare il calciomercato in vista della stagione 2022-23, che inizierà la prima settimana di luglio con il ritiro a Dimaro. L’obiettivo di Giuntoli e di De Laurentiis è di consegnare a Spalletti, per quella data, la rosa completa; o quantomeno il roster quasi definitivo, sia in termini di cessioni che di acquisti. Pertanto il ds azzurro ha già intavolato varie trattative, portandone a termine già ben due in entrata: Kvaratskhelia e Olivera. Adesso invece, pur concentrando gran parte delle sue forze sui rinnovi azzurri, Giuntoli sta monitorando diversi profili di tuttofare offensivi. Un nome accostato sovente al Napoli è quello di Federico Bernardeschi, svincolato di lusso dopo l’addio in scadenza alla Juve. Juventus’ Serbian forward Dusan Vlahovic and Juventus’ Italian ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) Ilcontinua a preparare il calciomercato in vista della stagione 2022-23, che inizierà la prima settimana di luglio con il ritiro a Dimaro. L’obiettivo die di De Laurentiis è di consegnare a Spalletti, per quella data, la rosa completa; o quantomeno il roster quasi definitivo, sia in termini di cessioni che di acquisti. Pertanto il ds azzurro ha già intavolato varie trattative, portandone a termine già ben due in entrata: Kvaratskhelia e Olivera. Adesso invece, pur concentrando gran parte delle sue forze sui rinnovi azzurri,sta monitorando diversi profili di tuttofare offensivi. Un nome accostato sovente alè quello di Federico, svincolato di lusso dopo l’addio in scadenza alla Juve. Juventus’ Serbian forward Dusan Vlahovic and Juventus’ Italian ...

Advertising

GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - ZonaBianconeri : RT @GiambaLibero: Leggi nell' immagine e poi continua a leggere su - Ugo2975 : @RaffGari Bernardeschi per me va dove vede possibilità di giocare di più di quanto lo faceva alla Juventus quindi a… - GiambaLibero : Leggi nell' immagine e poi continua a leggere su - napolipiucom : CORSPORT - Napoli su Bernardeschi: il giocatore sogna la Champions, i dettagli #Bernardeschi #CalcioNapoli #napoli… -