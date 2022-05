MotoGP | GP Italia Mugello 2022 | caduta per Enea Bastianini

(Di domenica 29 maggio 2022) GP d’amaro per: l’no finisce nella ghiaia. Il pilotano del Team Gresini aveva appena superato Zarco salendo in sesta posizione, ma a 10 giri dal termine perde l’anteriore alla curva 4 e scivola nella ghiaia. Nessun contatto per, che si rialza apparentemente senza conseguenze fisiche. Brutta tegola però in chiave Mondiale: il pilota della Ducati non riesce a portare a casa punti nella gara di casa. SEGUI IL LIVE DELLA GARA SportFace.

Doppietta Aprilia nel warm - up della MotoGP nel Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo Aleix Espargarò è stato il più veloce con il tempo di 1'46 976 davanti al compagno di squadra e connazionale ... E' in corso il gran premio di MotoGP al Mugello, la prima parte è stata scoppiettante. In avvio Di Giannantonio riesce a mantenere la prima posizione, bene anche Luca Marini e Bezzecchi.