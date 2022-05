Gazzetta del Sud, Reggina: attesa per la prima offerta. C'è più di un soggetto (Di domenica 29 maggio 2022) Su Gazzetta del Sud si scrive dei due giorni che arriveranno importantissimi e di più gruppi che potrebbero presentare le loro offerte: Leggi su citynow (Di domenica 29 maggio 2022) Sudel Sud si scrive dei due giorni che arriveranno importantissimi e di più gruppi che potrebbero presentare le loro offerte:

Advertising

Gazzetta_it : #Pogba-Juve: è fatta. Allegri e il progetto decisivi nella scelta del francese, pronto un triennale - AntoVitiello : #Tonali: 'Vorrei diventare una bandiera del #Milan e vincere la Champions con questa maglia. Voglio stare qui, cont… - pisto_gol : @tonaliana @Gazzetta_it Gli sfottò tra tifosi sono il sale del calcio, la volgarità degli addetti ai lavori una vergogna - LucaADB79 : Ho riaperto lo scatolone dei cimeli del Milan per fare posto alla Gazzetta di lunedì scorso. Ecco alcuni esemplari:… - GalantoMassimo : Arrigo Sacchi sulla Gazzetta, dopo l'eliminazione della Juve in Champions e dopo la vittoria del Real Madrid in Cha… -