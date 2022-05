De Ligt non è incedibile: fissato il prezzo, a questa cifra può partire (Di domenica 29 maggio 2022) La presenza di Matthijs De Ligt per la prossima stagione non è certamente sicura, ecco perché la Juve sta cercando delle nuove soluzioni. Se dovessimo guardarlo e unicamente le ultime prestazioni in campionato probabilmente dovremmo andare via metà della Juventus per poter trovare una realtà in grado di poter vincere il titolo nella prossima stagione, per questo motivo si può sicuramente dare una sorta di condono alla Matthijs De Ligt, uno dei difensori assolutamente più forti di tutta la serie a, ma che purtroppo nell’ultimo periodo ha vissuto veramente momenti molto complicati e per questo motivo rischia seriamente il posto per il futuro. Matthijs De Ligt Juventus (LaPresse)Quando si lava con la maglia della Juventus la pressione chiaramente sempre molto alta, perché i bianconeri non possono in alcun modo adagiarsi sugli allori con ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 maggio 2022) La presenza di Matthijs Deper la prossima stagione non è certamente sicura, ecco perché la Juve sta cercando delle nuove soluzioni. Se dovessimo guardarlo e unicamente le ultime prestazioni in campionato probabilmente dovremmo andare via metà della Juventus per poter trovare una realtà in grado di poter vincere il titolo nella prossima stagione, per questo motivo si può sicuramente dare una sorta di condono alla Matthijs De, uno dei difensori assolutamente più forti di tutta la serie a, ma che purtroppo nell’ultimo periodo ha vissuto veramente momenti molto complicati e per questo motivo rischia seriamente il posto per il futuro. Matthijs DeJuventus (LaPresse)Quando si lava con la maglia della Juventus la pressione chiaramente sempre molto alta, perché i bianconeri non possono in alcun modo adagiarsi sugli allori con ...

Ludo0622 : @Seby_Sarno_ comunque capisco che de vrij ha avuto una stagione non positiva ma stiamo parlando pur sempre di uno c… - micos56 : @Mariagr89063037 @Giova2358 @Fabio_Martini_ Cmq non meritavamo nulla. Inter superiore in grinta e gioco. Tra l' alt… - seba872019 : @juanito1897 @rabiotmachia Io ho visto bene gatti dietro con de ligt bella coppia ma anche fagioli pogba non è male… - leijlo : Non mi capacito del perchè bremer prenderà 3 mln nell'inter e da noi ragani ne prende 3.5 e de ligt quasi 8 - mauro_marley : @Riccardo_Man No no, io non sottostimo nulla. Veramente ti piace qualcuno di questi a parte de Ligt, Chiesa e Vlaho… -