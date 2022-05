Capodoglio spiaggiato a Scoglitti | comincia recupero carcassa

(Di domenica 29 maggio 2022) Vittoria – Sono iniziate questa sera le operazioni die smaltimento delgiovedì scorso a. Si tratta di un’esemplare maschio di circa \15 metri, del peso probabile di 25 tonnellate. A sbloccare la situazione è stato un vertice in Prefettura a Ragusa che si è svolto questa mattina, presieduto dal Prefetto, Giuseppe Ranieri, cui hanno partecipato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il comandante della capitaneria di Porto, Salvatore Cappello, il responsabile del Museo di Storia naturale di Comiso, Gianni Insacco che si occuperà dell’aspetto scientifico. L’ipotesi di recuperare lo scheletro delsi è arenata a causa dei tempi lunghi: sono già passati quattro giorni e l’emergenza sanitaria impone di rimuovere laormai in ...

QdSit : I resti di un capodoglio di 13-15 metri sono arrivati nella zona della Riviera Lanterna, a Scoglitti, nel Ragusano.… - ____SiRvia : RT @LaBiondastra: Che tristezza il povero capodoglio spiaggiato - Lucyaglam : RT @LaBiondastra: Che tristezza il povero capodoglio spiaggiato - LaBiondastra : Che tristezza il povero capodoglio spiaggiato - peppesava : RT @Ragusanews: Il capodoglio spiaggiato a Scoglitti. FOTO. VIDEO -

Vittoria - Summit urgente stamattina alla prefettura di Ragusa, per coordinare e avviare con somma rapidità la rimozione e lo smaltimento della carcassa delche giovedì scorso, nel tardo pomeriggio, si è arenato sulla Riviera Lanterna a Scoglitti. News Correlate ...Come rimuovere dalla spiaggia di Scoglitti la carcassa delin avanzata decomposizione. Per decidersi il da farsi era stata convocata una riunione in Prefettura. Il vertice, con autorità sanitarie e militari, si è concluso con un nulla di fatto. E' ...(ANSA) - VITTORIA, 29 MAG - Sono iniziate questa sera le operazioni di recupero e smaltimento del capodoglio spiaggiato giovedì scorso a Scoglitti. Si tratta di un'esemplare maschio di circa \15 metri ...E' stato ritrovato in serata, in zona Riviera Lanterna a Scoglitti, un esemplare di capodoglio di circa 13-15 centimetri. L'animale sarebbe morto già da qu ...