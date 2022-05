Baresi | “Scudetto una doppia emozione | mi ricorda quello vinto nell’88”

Advertising

SempreMilanit : ?? Il paragone di Baresi #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Baresi: 'Scudetto? Mi ha ricordato quello dell'88 perché inatteso': Intervenuto in una conferenza durante il 56° ra… - ACMilanAddict1 : Baresi: 'Scudetto? Mi ha ricordato quello dell'88 perché inatteso' #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milan News - MilanNewsit : Baresi: 'Scudetto? Mi ha ricordato quello dell'88 perché inatteso' - FiorenteAntonio : @gattusismo__ Ho un bisogno fisico di una nuova intervista a Maldini sullo scudetto ...... Porca trota, non lo sen… -

Milan News

...a indossarla dopo Franco. La stagione appena conclusa non è stata felice per il classe '95 di Nettuno che, falcidiato dagli infortuni, non ha potuto contribuire alla vittoria dello...A ogni rossonero fresco diabbiamo abbinato un predecessore, un milanista che come lui ... Liedholm, Rivera, Cesare e Paolo Maldini, Franco, Gullit, Van Basten, Pirlo, Shevchenko e Kakà ... Baresi: "Scudetto Mi ha ricordato quello dell'88 perché inatteso" Intervenuto in una conferenza durante il 56° raduno AIMC in Puglia, la leggenda rossonera Franco Baresi ha risposto ad alcune domande dei presenti. Ecco i passaggi più importanti: Sullo Scudetto: ...Piovono complimenti nel mondo del calcio per Carlo Ancelotti, uomo copertina di questa Champions League. Tra i tanti elogi non poteva mancare quello di una leggenda del pallone, Franco ...