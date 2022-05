Reparti a rischio chiusura: un Consiglio sull’ospedale (Di sabato 28 maggio 2022) di Eugenio Verdini Chirurgia autentica criticità ospedaliera. Ma timori reali riguardano anche il pronto soccorso e rischiano di allargarsi a macchia d’olio all’intera struttura. Il senso del pericolo che sta correndo l’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli è tutto nella convocazione, per lunedì 30 maggio, alle ore 19, in seduta straordinaria urgente, del Consiglio comunale monotematico con all’ordine del giorno “Ospedale Maria Santissima Addolorata. Criticità organico. Proposte – azioni”. Non che il parlamentino cittadino abbia strumenti reali per incidere sugli organici, sulle risorse da destinare alle strutture ospedaliere, sulle attrezzature. Ma con un livello regionale che di Eboli e degli ebolitani sembra disinteressarsi ogni giorno di più, almeno la città in questa occasione farà sentire la sua voce, anche se su quali ospedali e quali territori ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022) di Eugenio Verdini Chirurgia autentica criticità ospedaliera. Ma timori reali riguardano anche il pronto soccorso e rischiano di allargarsi a macchia d’olio all’intera struttura. Il senso del pericolo che sta correndo l’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli è tutto nella convocazione, per lunedì 30 maggio, alle ore 19, in seduta straordinaria urgente, delcomunale monotematico con all’ordine del giorno “Ospedale Maria Santissima Addolorata. Criticità organico. Proposte – azioni”. Non che il parlamentino cittadino abbia strumenti reali per incidere sugli organici, sulle risorse da destinare alle strutture ospedaliere, sulle attrezzature. Ma con un livello regionale che di Eboli e degli ebolitani sembra disinteressarsi ogni giorno di più, almeno la città in questa occasione farà sentire la sua voce, anche se su quali ospedali e quali territori ...

