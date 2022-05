Liverpool-Real Madrid, fischio di inizio rinviato di 15 minuti per problemi di ordine pubblico (Di sabato 28 maggio 2022) La calca all’esterno dello Stade de France di Parigi per la finale di Champions League è terrificante. Solo il caso ha evitato un nuovo Heysel. Per i problemi di ordine pubblico ed una gestione scriteriata della serata, il fischio d’inizio di Liverpool-Real Madrid è stato posticipato di 15 minuti. Troppi tifosi del Liverpool sono ancora fuori dallo stadio di Parigi e non riescono ad entrare. Una calca inattesa che ha portato la UEFA a decidere di posticipare, di un quarto d’ora, il fischio d’inizio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) La calca all’esterno dello Stade de France di Parigi per la finale di Champions League è terrificante. Solo il caso ha evitato un nuovo Heysel. Per idied una gestione scriteriata della serata, ild’diè stato posticipato di 15. Troppi tifosi delsono ancora fuori dallo stadio di Parigi e non riescono ad entrare. Una calca inattesa che ha portato la UEFA a decidere di posticipare, di un quarto d’ora, ild’. L'articolo ilNapolista.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCLfinal | Posticipato di 15 minuti il calcio d'inizio di @LFC-@realmadrid - napolista : Liverpool-Real Madrid, fischio di inizio rinviato di 15 minuti per problemi di ordine pubblico Troppi i tifosi anc… - BabboChiquita : Lo scrivo qui, perchè le ultime 2 partite le avevo prese entrambe nei risultati, chi mi segue lo sa. Real Madrid 3… -