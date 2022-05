Liverpool – Real Madrid, atto III (Di sabato 28 maggio 2022) Stasera, per la terza volta nella storia, Liverpool e Real Madrid si affronteranno in una finale di Champions League. Dopo la recente finale dell’edizione del 2018, vinta dai madrileni per 3-1, per ritrovare le due squadre in finale bisogna fare un piccolo salto nel passato, fino al 27 maggio del 1981 Football comes home Nel 1977 le squadre inglesi inaugurano la striscia vincente più lunga di sempre nella storia della competizione: sei titoli consecutivi, sette in otto stagioni. Tre affermazioni del Liverpool (1977, 1978, 1981), due del Nottingham Forest (1979, 1980) e una dell’Aston Villa (1982). Questa prolungata serie di successi si spiega, in parte, con un’applicazione più rapida e pragmatica della lezione olandese, attraverso il controllo del gioco e il movimento incessante sulle fasce, ma anche per una ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 28 maggio 2022) Stasera, per la terza volta nella storia,si affronteranno in una finale di Champions League. Dopo la recente finale dell’edizione del 2018, vinta dai madrileni per 3-1, per ritrovare le due squadre in finale bisogna fare un piccolo salto nel passato, fino al 27 maggio del 1981 Football comes home Nel 1977 le squadre inglesi inaugurano la striscia vincente più lunga di sempre nella storia della competizione: sei titoli consecutivi, sette in otto stagioni. Tre affermazioni del(1977, 1978, 1981), due del Nottingham Forest (1979, 1980) e una dell’Aston Villa (1982). Questa prolungata serie di successi si spiega, in parte, con un’applicazione più rapida e pragmatica della lezione olandese, attraverso il controllo del gioco e il movimento incessante sulle fasce, ma anche per una ...

