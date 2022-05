Confindustria, nel secondo trimestre scenario ancora complicato (Di sabato 28 maggio 2022) Tra "segnali discordanti" per l'economia "rincari e scarsità colpiscono l'industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi". Con "più occupati". L'analisi 'congiuntura flash' del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Tra "segnali discordanti" per l'economia "rincari e scarsità colpiscono l'industria, i minori contagi aiutano i servizi. Intanto salgono i tassi". Con "più occupati". L'analisi 'congiuntura flash' del ...

Advertising

Enzo_Altieri : RT @serebellardinel: Concorso in abuso d’ufficio continuato!Indagato Stefano Miola,responsabile Area Affari Generali e risorse del Comune d… - fisco24_info : Confindustria, nel secondo trimestre scenario ancora complicato: Se stop gas russo shock da -2% Pil in media l'anno… - iconanews : Confindustria, nel secondo trimestre scenario ancora complicato - cocchi2a : RT @serebellardinel: Concorso in abuso d’ufficio continuato!Indagato Stefano Miola,responsabile Area Affari Generali e risorse del Comune d… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Concorso in abuso d’ufficio continuato!Indagato Stefano Miola,responsabile Area Affari Generali e risorse del Comune d… -