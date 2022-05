Beach volley, World Tour 2022 Cervia. Tris azzurro in semifinale sulla sabbia di casa! (Di sabato 28 maggio 2022) Non è andato tutto come ci si poteva aspettare per l’Italia del Beach volley nel primo Future di casa a Cervia ma alla fine saranno tre le coppie azzurre semifinaliste e il bilancio è tutto sommato positivo anche se non è mancato qualche risultato al di sotto delle aspettative. In campo femminile Menegatti/Gottardi e Orsi Toth/Orsi Toth si ripetono ad una settimana dal doppio podio di Madrid e conquistano come da pronostico il posto in semifinale. Menegatti/Gottardi strappano il pass per la semifinale al termine di un quarto di finale infinito contro le neozelandesi Zeimann/Polley, battute 2-1 (20-22, 21-16, 20-18) dalla coppia italiana che ha rischiato grosso ma che domattina alle 9 affronterà le svizzere Bentele/Lutz con in palio un altro posto in finale. Ci riproveranno anche Reka e Viktoria Orsi ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Non è andato tutto come ci si poteva aspettare per l’Italia delnel primo Future di casa ama alla fine saranno tre le coppie azzurre semifinaliste e il bilancio è tutto sommato positivo anche se non è mancato qualche risultato al di sotto delle aspettative. In campo femminile Menegatti/Gottardi e Orsi Toth/Orsi Toth si ripetono ad una settimana dal doppio podio di Madrid e conquistano come da pronostico il posto in. Menegatti/Gottardi strappano il pass per laal termine di un quarto di finale infinito contro le neozelandesi Zeimann/Polley, battute 2-1 (20-22, 21-16, 20-18) dalla coppia italiana che ha rischiato grosso ma che domattina alle 9 affronterà le svizzere Bentele/Lutz con in palio un altro posto in finale. Ci riproveranno anche Reka e Viktoria Orsi ...

