(Di venerdì 27 maggio 2022) L’ultimodi maggio all’insegna del bel tempo ci invita a passare più tempo all’aria aperta. Ladioffre numerosia cui partecipare per chi è in cerca di relax e divertimento. Ecco di seguito una lista degliin programma per ildi28 e29 maggio.(e) nell’ultimodi maggio Numerosi sono gliin programma nelladiper questo: spettacoli, musica, manifestazioni, arte e molto altro ancora. Vediamoc’è in programma: Apertura del Giardino di Ninfa Con ...

Advertising

CorriereCitta : Weekend a Latina, cosa fare sabato 28 e domenica 29: gli eventi in tutta la provincia -

LatinaToday

... dove il portacolori della DL Racing ha riportato tre vittorie e il giro più veloce delin assoluto. Locanto si ripresenta al via con la 911 GT3 Cup del Centro Porschegestita in pista ...AGI -di piena estate, con afa e temperature al di sopra delle medie stagionali in buona parte d'... domani in ben sei città - Bologna, Firenze,, Napoli, Perugia e Roma - scatterà l'... Gli eventi a Latina e provincia Weekend di piena estate, con afa e temperature al di sopra delle medie stagionali in buona parte d’Italia. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, domani in ben ...AGI - Weekend di piena estate, con afa e temperature al di sopra delle medie stagionali in buona parte d'Italia. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, domani ...